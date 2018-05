Siria, Pentagono smentisce raid aereo contro le forze di Damasco

Washington, 24 mag. - Il Pentagono ha smentito di aver lanciato un'incursione aerea nella Siria orientale, che ha causato la morte di almeno 12 combattenti filo-regime. "Queste notizie sono false, la coalizione non ha colpito alcuna postazione militare siriana nell'Est della Siria - ha detto il portavoce del Pentagono, Kone Faulkner, in un comunicato - la missione della coalizione a guida Usa è sconfiggere l'Isis in alcune zone dell'Iraq e della Siria e porre le condizioni per le successive operazioni di stabilizzazione. Questa missione non è stata modificata".

Una fonte militare, citata dall'agenzia di stampa siriana, Sana, ha detto che "alcune delle nostre postazioni militari tra Albu Kamal e Hmeimeh sono state colpite questa mattina in un'aggressione degli aerei della coalizione americana".