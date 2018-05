"Sono premier armeno...". Ministro Esteri GB ingannato al... -2

Londra, 24 mag. - Il capo della diplomazia ha inizialmente discusso i rapporti difficili tra il suo Paese e la Russia.

"Noi non vogliamo una Guerra fredda ma noi vogliamo vedere miglioramenti nel comportamento della Russia", ha affermato nella telefonata. Boris Johnson si è messo a ridere quando il suo interlocutore, che si esprimeva in inglese con un accento russo, gli ha detto di sperare che il presidente Vladimir Putin non lo avvelenasse con il Novitchock, l'agente nervino utilizzato contro l'ex 007 russo Sergej Skripal e sua figlia Yulia a marzo in Inghilterra.

Boris Johnson non è la prima vittima a cadere negli imbrogli di "Lexus" e "Vovan". Prima di lui erano finiti nella rete dei due il presidente bielorusso Alexandre Lukashenko, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il cantante britannico Elton John.

(fonte AFP)