Consiglio Lazio, M5s: ok a rinvio esame Bilancio in Aula

Roma, 24 mag. - "Occorre procedere velocemente con l'iter del bilancio previsionale 2018 e con la legge di Stabilità in modo da far arrivare quanto prima le risorse economiche indispensabili a garantire i servizi essenziali, dalla sanità ai trasporti, a tutti quei territori che da tempo sono con l'acqua alla gola". Così i consiglieri regionali del M5S commentano il voto favorevole in Commissione Bilancio al rinvio in Aula dell'esame della legge di Bilancio. "Allo stesso scopo continuiamo con un'opposizione puntuale sul provvedimento, come già fatto in Commissione Bilancio per l'aumento della spesa sui vitalizi, il mancato monitoraggio sulla gestione di Lazio Innova e l'assenza del Piano di Utilizzazione degli Arenili. Abbiamo già pronti diversi emendamenti ad hoc per poter intervenire sul finanziamento di alcuni settori strategici, come la tutela dell'acqua pubblica, l'agricoltura, la sicurezza, i servizi socio-sanitari, la manutenzione delle strade regionali", concludono.