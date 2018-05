Consiglio Lazio: la IV Commissione rinvia il Bilancio all'aula -2

Roma, 24 mag. - L'idea di un polo unico regionale piace alla consigliera del Movimento 5 stelle Valentina Corrado, la quale ha tuttavia espresso remore sui costi di realizzazione. Idea condivisibile anche per Giancarlo Righini (FdI) secondo il quale però non è un argomento che si può affrontare in fretta e furia con questo bilancio che deve essere approvato al più presto. Dello stesso avviso è Stefano Parisi (Lazio 2018), secondo il quale è meglio togliere tout court tale previsione dall'attuale proposta di legge di stabilità. Tra gli altri temi toccati nel corso del dibattito, quello della Pontina tra Roma e Latina che, come ha ricordato la consigliera Gaia Pernarella (M5s), è pericolosa anche nel tratto che arriva a Terracina. Nel corso della seduta sono intervenuti anche i consiglieri Devid Porrello (M5s), Mauro Buschini (Pd), Sergio Pirozzi (Lista Pirozzi).

"E' stato svolto un buon lavoro, il confronto tra i commissari è stato costruttivo - ha commentato Vincenzi a conclusione dei lavori - il dibattito d'Aula arricchirà senz'altro questo primo atto fondamentale dell'undicesima legislaturaö.