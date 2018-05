Centeno: impaziente di lavorare con nuovo governo italiano

Bruxelles, 24 mag. - "L'Italia è una democrazia; ci sono sempre nuovi governi in Europa: prenderemo il nuovo governo italiano precisamente come abbiamo sempre fatto con altri nuovi governi". Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, rispondendo ai giornalisti al suo arrivo alla riunione dei ministri dell'Eurozona, oggi a Bruxelles.

Centeno ha spiegato che l'Eurogruppo oggi discuterà, oltre alle buone notizie sulla Grecia, con un nuovo passo avanti verso il completamento del suo programma di assistenza, anche le proposte per il completamento dell'Unione bancaria e l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, in vista del vertice Ue di giugno, da cui ci si attende le decisioni dei capi di Stato e di governo. "Io sono impaziente di lavorare con il nuovo governo italiano anche in questo importantissimo tentativo", ha detto il presidente dell'Eurogruppo.

"Continueremo a lavorare con tutti i paesi membri e sicuramente anche con il nuovo governo italiano in questo dibattito strategico molto importante", ha aggiunto Centeno.

Sul processo in corso in Italia, ha continuato, "non ho nessuna preoccupazione: è un processo democratico. Ci sono molti paesi in Europa, e dobbiamo lavorare insieme a tutti i paesi, con i loro vari governi", ha concluso il presidente dell'Eurogruppo.