Roma, 24 mag. - "A Montecitorio, nelle stesse ore in cui il premier incaricato Conte consulta i partiti e il Quirinale fa filtrare l`irritazione per i continui diktat di Lega e M5s, Di Maio e Salvini sono riuniti con i loro collaboratori per decidere la spartizione dei ministeri. Daranno a Conte la lista precompilata? Continuano a umiliare la Costituzione e le prerogative del Colle". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.