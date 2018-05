Crescono donazioni e trapianti in Italia, mai così bene in 10 anni

Roma, 24 mag. - E' con numeri di donazioni e trapianti di organi mai raggiunti negli ultimi dieci anni che a Piazza di Siena a Roma nell'ambito del Concorso Ippico Internazionale, domenica prossima si celebra la XXI Giornata Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di Organi e Tessuti. Promossa dal Ministero della Salute e dal Centro Nazionale Trapianti, in collaborazione con le associazioni di settore. Il Concorso Ippico Internazionale - Piazza di Siena 2018 (24-27 maggio) è uno degli eventi sportivi di eccellenza che il CONI organizza per promuovere, insieme alla Federazione Italiana Sport Equestri, la qualità tecnica degli atleti e per restituire alla città un momento di forte condivisione con il mondo dello sport. In una rinnovata Villa Borghese, l`evento sportivo dedica uno spazio ai bambini delle scuole primarie che potranno partecipare al "Battesimo della Sella", un percorso didattico inserito nella Pony City, antistante al Tempio di Diana. In questo contesto si inserisce la collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti per la Campagna nazionale di comunicazione "Diamo il meglio di noi" di cui FISE è partner storico. Ogni bambino riceverà un coloratissimo braccialetto con il logo della campagna che gli permetterà di accedere all`area pony. Inoltre, per tutte le classi delle scuole elementari di Roma che parteciperanno al "Battesimo della Sella" sarà disponibile il kit Salvo e Gaia - Un regalo che vale una vita, un prodotto del Ministero della Salute e del Centro nazionale trapianti pensato per sensibilizzare i più piccoli al tema del dono. Il report annuale dei dati 2017 su donazione e trapianto in Italia registra un aumento netto su tutti i fronti, un record mai raggiunto nel settore dei trapianti negli ultimi dieci anni. Cresce il numero delle donazioni e dei trapianti di organi, tessuti e cellule e a beneficiare di questo trend positivo sono i pazienti in lista di attesa che, per il secondo anno consecutivo, registrano un calo. Secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti consolidati al 31 dicembre 2017, ci sono stati 1.763 donatori (sia deceduti che viventi) l`+11% in più rispetto all`anno precedente che conferma il trend in ascesa negli ultimi 5 anni, riconducibile alla riorganizzazione della Rete Nazionale Trapianti. Aumentano nel 2017 anche gli accertamenti di morte eseguiti (45,1 per milione di popolazione rispetto ai 40.8 del 2016) e il numero di donatori utilizzati (1437 contro i 1298 del 2016). Su questo scenario positivo influisce anche il dato sulle opposizioni alla donazione, pari nel 2017 al 28.7% contro il 32.8% dell`anno precedente (-4.1 punti percentuali). Un quadro complessivo molto positivo per il numero dei trapianti che nel 2017 ha segnato il +6% rispetto all`anno 2016 con 3921 interventi totali (organi prelevati da donatore deceduto e vivente). Al 31/12/2017 i pazienti in lista sono stati 8743 mentre al 31 dicembre dell`anno precedente erano 9026.