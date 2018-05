Trump-Kim, Pompeo: non c'erano condizioni per risultato positivo

New York, 24 mag. - L'incontro tra il presidente statunitense, Donald Trump, e il leader nordcoreano, Kim Jong Un, è stato cancellato perché non c'erano le condizioni per ottenere "un risultato positivo". Lo ha detto il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, davanti a una commissione del Congresso. Durante i lavori in preparazione dell'incontro, in programma il 12 giugno a Singapore, "non abbiamo ricevuto alcuna risposta alle nostre domande" da parte delle autorità di Pyongyang, ha detto Pompeo.