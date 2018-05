Tim, sindacati: deludente incontro al ministero su Cigs -2

Milano, 24 mag. - L`azienda, si legge nella nota dei sindacati, ha richiamato le ragioni già indicate nella comunicazione del 16 maggio, dove ha evidenziato come il ricorso alla Cigs debba accompagnare il processo di trasformazione e ribadendo la presenza di circa 4.500 eccedenze a fine Cassa.

Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, "nel ricordare che da anni pongono la necessità di un serio piano di rilancio per la più grande impresa di tlc del nostro Paese, ritengono necessario definire alcuni importanti aspetti, quali elementi imprescindibili per un confronto che possa provare a trovare punti di un`intesa complessiva e non unicamente limitata alla sola procedura di Cigs".

In particolare, le segreterie nazionali hanno indicato nei seguenti temi, gli elementi imprescindibili per un confronto proficuo: chiarezza sul vero oggetto della procedura, il ricorso ad ammortizzatori sociali o 4500 licenziamenti tra 12 mesi, ferma restando in tal caso la totale contrarietà a qualsiasi ipotesi di licenziamento, coinvolgendo fin dal prossimo incontro il Mise; chiarezza e garanzie sulla tenuta del perimetro e della base occupazionale del gruppo, non potendo separare qualsiasi discussione sull`eventuale ricorso ad ammortizzatori sociali da necessarie certezze sul futuro industriale e occupazionale di Tim; necessità di ripristinare condizioni economicamente sostenibili per l`insieme delle attività affidate in appalto che evitino contraccolpi occupazionali; ricomposizione di un quadro relazionale tra le parti ad oggi fortemente compromesso dal permanere del vulnus costituito dalla disdetta del secondo livello di contrattazione unilateralmente sostituito da un regolamento aziendale.