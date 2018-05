Governo, Miceli (Pd): Conte affronti affaire Casaleggio

Roma, 24 mag. - "Il professor Conte dimostri di essere difensore dei cittadini che confidano nel rispetto delle regole di mercato, chiedendo la pubblicazione della lista dei clienti della Casaleggio Associati". Così, in una nota, Carmelo Miceli, deputato del Pd.

"Al Presidente incaricato - continua - non sarà certamente sfuggito che all`art. 6 del 'contratto di Governo', quello dedicato al 'Conflitto di interessi', si parla espressamente di azioni che impediscano l`ingerenza nella gestione della cosa pubblica da parte di quei soggetti che abbiano, anche solo potenzialmente, 'potere e capacità di influenzare le decisioni politiche'. Ebbene, da esperto di rapporti tra privati, il professor Conte sa perfettamente che Davide Casaleggio si trova in queste condizioni e che sul futuro Governo aleggerà la coltre fumosa del conflitto di interessi fino a quando il dante causa dei 5 stelle non renderà pubblici i clienti, presenti e passati, della SRL che gestisce. E fino a quando questi nomi non saranno pubblici - conclude l'esponente dem -, anche i cittadini non avranno strumenti per valutare se gli atti del nuovo governo, in particolare quelli dei ministri 5 stelle, potranno avvantaggiare chi ha avuto rapporti economici con la Casaleggio Associati".