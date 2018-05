Governo, Della Vedova: 'Salvimaio' durerà, nuovo bipolarismo -2

Roma, 24 mag. - "Questa alleanza - sottolinea Della Vedova - è fatta per durare a lungo: al governo Lega-5S ci si potrà opporre aspettando fiduciosi che 'gli italiani capiscano di avere sbagliato', oppure progettando e realizzando una alternativa repubblicana in nome dell'Europa. Provando ad unire, in tutto o in parte, forze, personalità ed elettori di varie generazioni, fino ad oggi eterogenei e sparsi tra FI, il PD e le altre forze di centro e di sinistra, ma con una condivisa visione del futuro dell'Italia legata all'apertura ed all'integrazione europea come motore rinnovato di libertà, sicurezza e crescita, in un mondo in cui l'Italia isolata diverrebbe solo soggetto delle politiche altrui. Una alternativa - conclude Della Vedova - da rendere potente e attraente superando ogni understatement comunicativo, anche grazie al ruolo propagandisticamente comodo dell'opposizione".