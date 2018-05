Governo, Della Vedova: 'Salvimaio' durerà, nuovo bipolarismo

Roma, 24 mag. - "Credo che le spiegazioni auto-colpevolistiche del successo populista e le previsioni ottimistiche su un possibile default non solo di governo, ma anche di consenso della coalizione giallo-verde siano sbagliate. Non credo che chi ha votato Di Maio o Salvini abbia votato per punire Renzi o Gentiloni di non avere mantenuto tutte le promesse". Lo scrive su 'Strade' Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa, soggetto costituente di +Europa Con Emma Bonino.

"Io penso, invece, che gli italiani - aggiunge - abbiano votato esattamente per avere quello che avranno: un governo nazionalista ed antieuropeo. Pronto a ridare la pensione a sessant'anni, a garantire reddito e pensione di cittadinanza senza vincoli di spesa e di bilancio, a scommettere sul miracolo di un deficit che produce una crescita sufficiente a ripagarlo, a dichiarare una fuoriuscita unilaterale dalle regole europee. E se il Governo non dovesse implodere nell'immediato per ragioni contingenti o personalistiche, l'alleanza di governo contrattuale si cementerà fino a diventare alleanza politica stabile, anche al nord".

