Bologna, arriva l`Itala Pilsen Day

Roma, 24 mag. - E` tutto pronto a Bologna per l`Itala Pilsen Day, l`evento targato Itala Pilsen - la storica birra nata nel 1919 - capace di esprimere tutto il gusto di un`epoca. Saranno centinaia, infatti, i ciclisti che prenderanno parte ad una pedalata in pieno stile vintage che si snoderà tra le strade e le piazze del Centro Storico cittadino, con partenza dal Parco di Villa Angeletti.

L`appuntamento è fissato domenica 27 maggio, con la biciclettata che - a partire dalle ore 9:30 - attraverserà la città da Via dell`Indipendenza a Piazza Maggiore, da Via Zamboni a Piazza XX Settembre, per un percorso di circa 10km. Una giornata dal gusto retrò che farà compiere alla città un vero e proprio viaggio all`indietro nel tempo rinnovando gusti, tradizioni e sapori di epoche del passato: dal primo dopoguerra - gli anni in cui Itala Pilsen nacque a Padova - fino agli indimenticabili anni `60, quando il marchio divenne il quarto produttore di birra italiano.

Nata da una storia d`amore - il suo fondatore, Arrigo Olivieri, la dedicò alla donna della sua vita, la moglie Italia - Itala Pilsen è finalmente tornata in produzione nel 2016. E dall`anno del rilancio, Itala Pilsen è tornata fin dal subito a Bologna e in Emilia Romagna, riannodando i fili con quel passato che ha visto questa birra conosciuta e amata proprio all`ombra delle due torri.

Dopo il picnic finale, che si svolgerà al termine della pedalata alla Velostazione Dynamo nei locali sotto la storica Scalea della Montagnola, la giornata si concluderà con un party esclusivo al Ruggine. Dalle ore 18, tra musica e Vintage Dj Set, sarà possibile assaporare il gusto autentico di Itala Pilsen, una birra non pastorizzata che mantiene ad ogni sorso la freschezza della birra come appena spillata in birrificio.

Per consultare il programma dettagliato della giornata e per scoprire come partecipare: http://www.italapilsenday.it/