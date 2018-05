E.Romagna, Anas: via lavori manutenzione ponti sul Po e sul Reno

Roma, 24 mag. - A partire dai prossimi giorni saranno avviati i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Po in località Pontelagoscuro, lungo la statale 16 "Adriatica", e del ponte sul Reno in località Gallo, lungo la statale 64 "Porrettana", in provincia di Ferrara, per un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro.

In particolare, da lunedì 28 maggio saranno avviate le attività di allestimento del cantiere del ponte sul fiume Po sulla strada statale 16 "Adriatica", propedeutiche all`esecuzione dei lavori, con la conseguente istituzione del senso unico alternato, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 17.00, per tratti non superiori a 100 metri, così come concordato con le amministrazioni locali. Il traffico sarà regolamentato da semafori e coadiuvato da movieri.

Da lunedì 11 giugno saranno avviati anche i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Reno sulla statale 64 "Porrettana", tra le località Malalbergo (BO) e Gallo nel comune di Poggio Renatico (FE).

Nella prima settimana verrà allestito il cantiere e successivamente, a partire da lunedì 18 giugno, è prevista la chiusura alternata di una corsia per volta, regolata da semaforo programmato in maniera tale da tenere conto del traffico nelle ore di punta, consentendo così il passaggio dei veicoli leggeri, con l`esclusione dei mezzi pesanti per i quali è previsto apposito itinerario alternativo.