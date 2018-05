Banca Mediolanum ottiene da Borsa Italiana la qualifica di... -2

Milano, 24 mag. - "Il mercato Aim Italia sta vivendo una fase di crescita importante - ha commentato in una nota Raffaele Jerusalmi, amministratore delegato di Borsa Italiana - che vede ampliare sempre più la propria community, costituita non solo dalle società quotate ma anche dagli advisor e dagli investitori attivi sul mercato". "Siamo felici di dare il benvenuto a Banca Mediolanum che è fortemente impegnata nel supporto delle pmi italiane con diverse iniziative - ha proseguito - Il fatto che nomi di assoluto prestigio come Banca Mediolanum credano nel mercato e partecipino da protagonisti come Nomad ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Abbiamo creato un ambiente costruito su misura per le necessità di finanziamento delle pmi e siamo certi che le aziende più dinamiche del Paese scelgano Aim Italia come punto di riferimento per la raccolta di capitali per la crescita".