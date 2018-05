Fisco,Comune Genova istituisce Nucleo Operativo Antievasione.. -2

Genova, 24 mag. - Il nucleo, che avrà sede negli uffici della Direzione Politiche delle Entrate, sarà impegnato, anche attraverso una forte presenza sul campo, in indagini ad hoc per rintracciare, ad esempio, chi, rendendosi irreperibile, non paga il dovuto, chi intesta ai familiari fondi nascosti e le abitazioni registrate come domestiche ma utilizzate come uffici.

"Si tratta -ha spiegato l'assessore comunale al bilancio e al patrimonio, Pietro Piciocchi- di un'azione volta a garantire una maggiore equità tra i contribuenti e il recupero dell'evasione fiscale. Vale il principio -ha sottolineato l'assessore genovese- che, se tutti dichiarassero e pagassero il dovuto, sarebbe possibile elevare i livelli di riscossione ed intervenire con azioni di miglioramento dei servizi e di contenimento della pressione fiscale sulla collettività".