Fisco, Comune Genova istituisce Nucleo Operativo Antievasione

Genova, 24 mag. - Il Comune di Genova ha istituito il Nucleo Operativo Antievasione, che ha come obiettivo la lotta all'evasione, scoprendo chi elude il pagamento di tasse, imposte e canoni.

Il nucleo, composto al momento da 11 agenti della polizia locale, sarà presente sul territorio agendo su diversi filoni di intervento ma con due priorità specifiche: il contrasto alla morosità e il potenziamento della ricerca di attività non dichiarate.

Nel centro storico del capoluogo ligure sono già state avviate le prime azioni di contrasto alla morosità TARI attraverso la consegna diretta nelle case e nei negozi di solleciti e avvisi di accertamento per recuperare il credito, potenziando la riscossione ordinaria, prima procedere all'intervento coattivo dell'Agenzia delle Entrate.

Nei prossimi mesi è previsto un potenziamento dei controlli per colpire non soltanto chi evade la tassa sui rifiuti e altre tasse e imposte ma anche chi occupa in maniera abusiva lo spazio pubblico e chi non versa la tassa di soggiorno. (segue)