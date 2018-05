Vendite case esistenti Usa: ad aprile -2,5%, peggio delle stime

New York, 24 mag. - Ad aprile, le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato un ribasso superiore alle attese. Stando al dato stilato dall'associazione di settore National Association of Realtors (Nar), il dato è diminuito del 2,5%, rispetto a marzo, a 5,46 milioni di unità all'anno, mentre gli esperti attendevano un ribasso a 5,55 milioni.

Rispetto all'aprile 2017, le vendite sono diminuite dell'1,4 per cento. Il prezzo mediano di una casa esistente è salito su base annua del 5,3% a 257.900 dollari. Per esaurire completamente le case disponibili per la vendita servirebbero 4 mesi, meno dei 4,2 mesi di un anno prima. Per Lawrence Yun, capo economista del Nar, "l'economia ha continuato a mostrare un miglioramento, ma le vendite di case sono al palo". Una carenza di immobili a disposizione spiega l'aumento dei prezzi "e quello che è in vendita finisce sotto contratto a passo rapido" ha aggiunto.