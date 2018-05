Lavoro, Gribaudo (Pd): ok primo trimestre, eredità da non sprecare

Roma, 24 mag. - "Nel primo trimestre 2018 crescono le assunzioni, aumentano di oltre 100.000 i posti di lavoro stabili, diminuiscono la cassa integrazione e le domande di disoccupazione. INPS oggi fotografa un Paese sulla strada della crescita e dell`occupazione: lasciamo al governo che sta nascendo un`eredità positiva che non dovrà essere sprecata". Lo dichiara Chiara Gribaudo, vice capogruppo Pd alla Camera.

"Le misure messe in atto nella scorsa legislatura, anche con l`ultima legge di bilancio, hanno rimesso in moto il mercato del lavoro nel nostro Paese. Continueremo ad impegnarci per un lavoro che cresca sia in quantità che in qualità; certo preoccupano i tanti punti assenti nel contratto di governo. Mancano totalmente - prosegue la deputata dem - quelli dedicati ai giovani, alla parità salariale, alla sicurezza sul lavoro, all`equo compenso. Sono temi che preoccupano le donne lavoratrici, i professionisti, i giovani che non studiano e non lavorano, i ciclofattorini, gli operai dei lavori usuranti. Rappresentarli in Parlamento dovrà essere la missione del Partito democratico", conclude Gribaudo.