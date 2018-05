Nordcorea, Trump cancella l'incontro con Kim il 12 giugno -2

New York, 24 mag. - Poi, Trump ha aggiunto: "Voi parlate delle vostre capacità nucleari, ma le nostre sono così grandi e potenti che prego Dio che non dovranno mai essere usate".

"Sentivo che un meraviglioso dialogo si stava creando tra noi due e, alla fine, è solo questo dialogo che ha importanza" ha scritto Trump, che poi ha ringraziato Kim per "il rilascio degli ostaggi che ora sono a casa con le loro famiglie", riferendosi ai tre cittadini statunitensi che erano in carcere in Corea del Nord e sono stati liberati due settimane fa. "È stato un bel gesto, molto apprezzato".

"Se cambia idea [...] non esiti a chiamarmi o scrivermi. Il mondo, e la Corea del Nord in particolare, ha perso una grande opportunità per una pace duratura, e grande prosperità e benessere. Questa opportunità mancata è un momento veramente triste nella Storia", ha concluso Trump.