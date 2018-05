Banca Mediolanum ottiene da Borsa Italiana la qualifica di Nomad

Milano, 24 mag. - Banca Mediolanum ha ottenuto da Borsa Italiana la qualifica di Nomad (Nominated Advisor), ruolo di riferimento per le aziende nel processo di quotazione sul mercato Aim Italia. La Banca agisce anche come financial advisor per operazioni sul mercato Aim, nonché Mta-Star.

La strategia di Banca Mediolanum - spiega una nota della società - è quella di supportare le eccellenze imprenditoriali del Paese in un percorso di crescita e sviluppo di medio-lungo termine attraverso operazioni di finanza straordinaria volte alla raccolta di capitali alternativi ai tradizionali finanziamenti bancari. Dopo aver costituito internamente la Direzione Investment Banking, affidata a Diego Selva, e aver creduto altresì fin dall`inizio alla centralità e all`importanza dei Pir per l`economia del Paese - per cui il gruppo è primo in Italia per raccolta con 2,5 miliardi - oggi, in qualità di Nomad e financial advisor, Banca Mediolanum può accompagnare le pmi in Borsa.

"La qualifica di Nomad - ha dichiarato Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum - rappresenta un ulteriore passo concreto verso il nostro obiettivo di diventare la banca di riferimento per le pmi, contando su una presenza capillare di Family Banker su tutto il territorio nazionale che hanno una base di clientela composta anche da imprenditori. Grazie alla nostra rete potremo quindi avvicinare al mercato dei capitali le aziende che, per ubicazione e cultura, sono lontane dal centro della finanza milanese supportandole, attraverso la Direzione Investment Banking, nel dotarsi di capitali per affrontare le sfide della globalizzazione. Intendiamo, in questo modo, implementare un approccio sistemico che, attraverso sinergie e collaborazioni, favorisca l`economia del nostro Paese".