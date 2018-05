Roma, 24 mag. - "Anche noi vigileremo su immigrazione ed Europa. Accogliamo dunque l'invito del cardinale Bassetti. Abbiamo dei valori a cui non intendiamo rinunciare". Lo afferma il senatore del Pd Edoardo Patriarca.

"C`è troppo euroscetticismo in M5s e Lega e ci sono troppi pregiudizi nei confronti dei migranti. Noi da Bruxelles vogliamo più solidarietà e regole più elastiche, ma non siamo disposti a far saltare la Ue", conclude Patriarca.