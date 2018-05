Governo, Pizzarotti: populisti alla prova dei fatti

Roma, 24 mag. - "Ora, finalmente, vedremo all`opera chi ha sempre e solo parlato di soluzioni facili a problemi complessi. Vedremo le qualità di chi ha sempre e solo saputo criticare. Saremo attenti e pronti a reagire ad ogni passo falso che potrebbe compromettere il Paese". Lo scrive su Facebook il sindaco di Parma e presidente di Italia in Comune Federico Pizzarotti.

"Il vero problema di questa maggioranza Legastellata, però - aggiunge - resta il contratto di governo: irrealizzabile dal punto di vista economico, sbilanciato fortemente a destra e fatto di promesse elettorali incociliabili tra loro, come la flat tax e il reddito di cittadinanza. Politiche che si spacciano come le uniche votate all`interesse nazionale, ma che mascherano un mix di intolleranza, demagogia e liberismo impossibile da tenere insieme. Finché in Italia ci saranno gruppi di persone convinte che ci siano soluzioni facili, o che tutto sia bianco o nero, avremo sempre a che fare con una politica forte nella comunicazione ma debole di contenuti. Le soluzioni vanno trovate, ma nello studio incessante e nel sudore quotidiano".