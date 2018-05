Governo, Autonomie: buona impressione su Conte, valutiamo appoggio

Roma, 24 mag. - Il gruppo per le Autonomie del Senato e le minoranze linguistiche della Camera si riservano di decidere la posizione da tenere sul governo guidato da Giuseppe Conte. "Nessuno di noi può parlare per tutti, dobbiamo prima parlare all'interno dei nostri gruppi, all'interno dei noistri partiti", ha precisato la capogruppo Per le Autonomie al Senato, Julia Unterberger, che guidava la delegazione composta anche dal presidente del Misto alla Camera, Manfred Schullian, dai senatori Dieter Steger (Svp) e Albert Laniece (Union Valdôtaine) e da Renate Gebhard, deputata Svp.

"E' stato un colloquio molto gentile - ha detto Unterberger - Conte ci ha fatto una buona impressione, abbiamo parlato del programma, gli abbiamo suggerito alcune cose soprattutto come gruppi interessati all'autonomia. Nel programma di governo non c'è alcun rfierimento alle autonomie speciali ma abbiamo avuto una discussione interessante, abbiamo concordato che teniamo aperto questo colloquio".

"Conte - ha spiegato Schullian - è aperto, attento, molto informato sulle situazioni locali, una cosa che ci ha rassicurato e ci ha dato la prospettiva di trovare un interlocutore attento per il futuro per le esigenze del nostro territorio. Il giudizio complessivo è positivo, aspetteremo quello che sarà il programma di governo definitivo, aspettiamo la lista dei ministri e poi faremo le nostre valutazioni".