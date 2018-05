Hiv, in arrivo nuovi farmaci per trattamenti a lungo termine -2

Roma, 24 mag. - La somministrazione una volta al mese, o addirittura ogni due mesi, senza necessità di rifornirsi continuamente di farmaci in pillole, rappresenta una possibilità concreta della terapia antivirale del prossimo futuro. Tra i vantaggi: facilità di somministrazione, mantenimento di concentrazioni stabili di farmaco, riduzione dei rischi di non aderenza. Ci sono, però, anche dei contro: la perdita della percezione dell'infezione con conseguente aumento dei comportamenti a rischio, e l'eventuale tossicità, controllabile con più difficoltà."I primi dati tendono a favorire i vantaggi e non evidenziano particolari svantaggi prosegue il Prof. Perno - tuttavia serviranno dati solidi, derivanti dai trials clinici controllati, per confermare i risultati altamente promettenti finora ottenuti. Se tutto ciò sarà confermato, si apriranno nuove frontiere per il trattamento a lungo termine della malattia da HIV".