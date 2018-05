Governo: Italia in Comune, contratto irrealizzabile

Roma, 24 mag. - "Bene la fine della crisi di governo. L`Italia, anche in vista delle scadenze europee, non poteva permettersi di tergiversare oltre e ottanta giorni di stallo non hanno fatto altro che mostrare in modo plastico tutta la debolezza e la difficoltà dei partiti nel formare un governo". Lo affermano in una nota Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri e coordinatore nazionale di Italia in Comune, e Federico Pizzarotti, sindaco di Parma e presidente di Itc, il partito dei sindaci fondato lo scorso 3 dicembre e che raccoglie oltre 400 tra sindaci e amministratori locali.

"Nonostante la chiusura del cerchio e la novità di Conte il vero problema di questa maggioranza Legastellata resta il contratto di governo: irrealizzabile dal punto di vista economico, sbilanciato fortemente a destra e fatto di promesse elettorali incociliabili tra loro, come la flat tax e il reddito di cittadinanza", proseguono i due esponenti del movimento dei sindaci.

"Italia in Comune continuerà il suo percorso nella costruzione di una alternativa credibile e forte al populismo della Lega e dei 5 Stelle, reagendo a politiche che si spacciano come le uniche votate all`interesse nazionale, ma che mascherano un mix di intolleranza, demagogia ed economia liberista impossibile da tenere insieme. L`Italia questo non può permetterselo", conclude la nota.