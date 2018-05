Firmata Intesa Regione-Comune Cagliari per riqualificazione aree

Roma, 24 mag. - Regione, Città metropolitana e Comune di Cagliari questa mattina hanno sottoscritto l`Atto d`intesa per gli interventi nelle aree di San Paolo-Santa Gilla e Sant`Avendrace, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico regionale. L`accordo porta le firme dell`assessore degli Enti locali Cristiano Erriu, del sindaco metropolitano Massimo Zedda e dell`assessora alla Pianificazione strategica e Urbanistica Francesca Ghirra.

Il Programma straordinario prevede un`azione integrata per la riqualificazione e la sicurezza nel quartiere di Sant`Avendrace, esposto a situazioni di marginalità economica e sociale, degrado e carenza di servizi, attraverso alcuni interventi concepiti per attivare azioni coordinate che consistono nella: riqualificazione di viale Sant`Avendrace e dei percorsi di relazione; realizzazione del Parco urbano sportivo ed educativo nell`area di via San Paolo; rifunzionalizzazione dell`ex Mattatoio di via Po per housing sociale (circa 140 nuovi alloggi, sfruttando le cubature esistenti) e servizi (demolizione e bonifica dell`area dell`ex Mattatoio; infrastrutturazione principale dell`area dell`ex Mattatoio; realizzazione di un parco archeologico).

"Con la stipula di questo Protocollo d`intesa - precisa l`assessore Erriu - si avvia il percorso di attuazione di alcuni interventi strategici di riqualificazione di due aree della città di Cagliari rilevanti sotto i profili della rigenerazione ambientale e urbana. Queste azioni scaturiscono dal `Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza del quartiere Sant`Avendrace`, presentato dal Comune di Cagliari in occasione del Bando nazionale per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia, che ha assegnato al Comune di Cagliari 18 milioni di euro.