Firmata intesa Roma Capitale-Coldiretti per progetti su... -4

Roma, 24 mag. - Il Dipartimento di Tutela Ambientale ha già individuato una serie di aree in cui le aziende agricole possono svolgere attività di fienaggione. Gli agricoltori sono autorizzati a sfalciare l'erba gratuitamente e con mezzi propri; in cambio potranno prelevare l'erba sfalciata per destinarla all`alimentazione degli animali. Di seguito, l'elenco delle aree individuate.

Municipio IV: Parco d`Aguzzano; Municipio V: Parco Casacalda, Parco Tobagi, Parco Centocelle, Parco Palatucci zona acquedotto; Municipio VI: Parco Via Gastinelli; Municipio VII: Tor Vergata, Parco degli Acquedotti; Municipio IX: Parchi campagna Spinaceto, Parco Via Malpeli, Parco Tor de Cenci, Parchi Mostacciano e Casal Brunori, Parco Achille Campanile, Parco Orsa Maggiore, Parco Boschiero -Devitis; Municipio XI: Parco Pino Lecce; Municipio XIV: Parco Valle Aurelia, Parco del Pineto; Municipio XV: Tenuta dell'Inviolatella Borghese, Tenuta dell'Inviolatella-Tor Crescenza-Acqua Traversa.