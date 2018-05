Firmata intesa Roma Capitale-Coldiretti per progetti su... -2

Roma, 24 mag. - Il presidente Coldiretti Lazio David Granieri ha affermato che si tratta di un protocollo importante, basato sul concetto di sostenibilità ambientale. La Coldiretti ha subito sposato con entusiasmo questo progetto perché rappresenta una grande opportunità di sviluppo per il mondo agricolo e fornisce l`occasione per rendere Roma più bella. La multifunzionalità, in costante espansione in tutta Italia, finalmente acquisisce un ruolo centrale per la manutenzione del territorio anche nella capitale, mentre agli agricoltori viene riconosciuto il prezioso ruolo di custodi del verde.

L'assessora alla Sostenibilità Ambientale Pinuccia Montanari ha ricordato che l`ecopascolo ed altre metodologie ecologiche di gestione del territorio sviluppate in sinergia con il mondo agricolo non sono una novità e non sostituiscono il Servizio Giardini. Nei parchi campagna della Capitale esistono già da anni buone pratiche di ecopascolo. Si tratta di una ricchezza enorme, un unicum che Roma può vantare rispetto ad altre città. Con Coldiretti si vuole dare sistematicità, nuove prospettive e riconoscimento istituzionale a queste preziose forme di collaborazione.

(Segue)