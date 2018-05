Firmata intesa Roma Capitale-Coldiretti per progetti su ecopascolo

Roma, 24 mag. - È stato firmato oggi in Campidoglio un protocollo di collaborazione tra Roma Capitale e Coldiretti per la tutela e la conservazione delle aree verdi della Capitale. Il protocollo, della durata di due anni, prevede l'avvio di progetti sperimentali ed innovativi ispirati alla conservazione della biodiversità, alla tutela del paesaggio e all'interazione tra le diverse componenti dell'ecosistema. Tra i progetti già individuati, quelli relativi all'ecopascolo e altre metodologie ecologiche di gestione del territorio.

La collaborazione prevede anche la promozione della cultura del rispetto per l'ambiente e per la natura attraverso campagne di divulgazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e del mondo della scuola. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ringraziato Coldiretti, affermando che si è dimostrata subito un interlocutore sensibile e attento alla collaborazione per il bene comune che deve sempre esserci tra Amministrazione e parti sociali. Con il protocollo approvato oggi, si vuole riconoscere e valorizzare il ruolo del mondo agricolo, importante componente economica e sociale della realtà cittadina. Dopo decenni di smantellamento del servizio pubblico di manutenzione del verde, l'Amministrazione è impegnata per invertire decisamente la rotta deliberando nuove assunzioni e sbloccando gare per l'acquisto di attrezzature e forniture.

(segue)