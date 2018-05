Toscana, Fratoni: continuiamo nella tutela delle specie marine

Firenze, 24 mag. - Confermato e rafforzato l'impegno della giunta regionale e del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano a sostenere le iniziative e le attività specifiche per la tutela della biodiversità, in particolare delle tartarughe Caretta Caretta per le quali si apre una nuova stagione di nidificazione, e per il falco pescatore, tesori del patrimonio naturalistico della Toscana.

E' quanto emerso oggi nel corso della giornata organizzata presso la sede del Parco all' Enfola, all'Isola d'Elba, dalla Regione Toscana e dal Parco dell'Arcipelago Toscano alla quale hanno partecipato l'assessore regionale Federica Fratoni e il presidente del Parco Giampiero Sammuri, per fare il punto sulle attività in corso dell'Osservatorio regionale della biodiversità e quelle avvenute durante questa prima metà del 2018, grazie anche all'impegno di tutta la Rete di coordinamento che raduna oltre 40 soggetti tra istituti di ricerca, università, associazioni e istituzioni, tra questi, le Capitanerie di porto, le Università toscane, Arpat, i Comuni partner del Santuario Pelagos e varie associazioni ambientaliste.

"Un anno fa prendemmo l'impegno di varare un'importante campagna informativa di sostenere adeguatamente le associazioni di volontariato che operano nella rete - ha detto l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni - Oggi siamo qui a testimoniare che le promesse sono state mantenute e che prosegue con rinnovato slancio l'attività di tutela delle specie marine".

"Sono soddisfatto - ha quindi detto Giampiero Sammuri - dell'impegno per la tutela delle specie marine emerso da questa giornata di lavori, il nostro territorio è ricco di parchi e immerso nel Santuario dei mammiferi marini "Pelagos", oggi abbiamo avuto conferma di quento sia importante collaborare e sostenere questa Rete virtuosa di collaborazioni per raggiugere insieme gli obiettivi di tutela di questo patrimonio da difendere".