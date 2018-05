Toscana, incentivi per aziende agricole che inseriscono disabili

Firenze, 24 mag. - Un milione di euro sarà messo a disposizione delle imprese che faranno svolgere attività agricole a persone con disabilità o con svantaggio, o che svilupperanno iniziative volti a tenere insieme il mondo rurale e il panorama dell'associazionismo sociale con progetti di collaborazione e partenariato. Questo il contenuto di un bando approvato dalla Giunta regionale nel corso della sua ultima seduta e presentato oggi alla stampa dal presidente della Toscana Enrico Rossi e dall'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi.

"La Regione - ha spiegato Rossi - sosterrà le imprese agricole che scelgono di assumere e mantenere manodopera disabile". "Si tratta di un'importante opportunità terapeutico/riabilitativa ma anche lavorativa per persone svantaggiate - ha aggiunto Remaschi - che potranno trovare spazio in imprese agricole gestite da imprenditori sensibili a questo tema. La nostra intensione è che questo bando non sia un fenomeno isolato, infatti pensiamo di replicare il bando anche nel 2019 e nel 2020".

Il bando sarà finanziato con fondi del programma di sviluppo rurale 2014-2020: l'agricoltura sociale è ritenuta infatti un'occasione per lo sviluppo dell'agricoltura verso strategie multifunzionali e di diversificazione.

Ogni soggetto disabile o svantaggiato potrà essere accolto in un'azienda agricola per un periodo minimo di 6 mesi e l'attività dovrà essere svolta per almeno otto ore settimanali, con l'accompagnamento di un tutor.