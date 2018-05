Siria, i curdi annunciano cattura jihadista Isis francese

Roma, 24 mag. - Le milizie curde delle Forze Democratiche siriane (SDF) presenti nel Nord della Siria hanno annunciato oggi la cattura del jihadista francese Adrien Guihal, noto per aver annunciato gli attacchi del 2016 in Francia per conto dello Stato islamico (Isis).

"I servizi segreti della SDF hanno condotto un'operazione il 19 maggio che ha portato alla cattura di un gruppo di jihadisti dell'Isis guidato da Adrien Guihal, noto come Abu Osama al-Faransi", hanno detto le forze democratiche siriane in una dichiarazione.