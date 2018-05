Toscana, Valdichiana in festa per valle del Gigante Bianco -2

Firenze, 24 mag. - "Il 'Gigante bianco' è un simbolo e una ricchezza della nostra tradizione e della nostra cultura, oltre che delle nostre tavole - ha spiegato l'assessore Ceccarelli - l'organizzazione di giornate speciali o iniziative come il 'treno del gigante bianco', sono un modo per valorizzare questo solenne bovino e promuovere i territori che sono la sua culla. Allo stesso tempo vogliamo mostrare come lo sviluppo di un tipo di mobilità e di turismo più lento e sano, sia utile e produttivo per il territorio". "La Toscana ha molte aree splendide da esplorare ma lontane dai grandi flussi turistici - ha concluso Ceccarelli - crediamo l'intermodalità treno-bici possa rappresentare una leva di sviluppo importate in questo senso. La Regione sta lavorando per costruire in Toscana un sistema di ciclovie in grado di competere con i gra ndi itinerari ciclabili europei e al tempo stesso stiamo valorizzando le linee ferroviarie minori, anche attraverso iniziative come queste. Credo che la Val di Chiana abbia tutte le carte in regola per essere una protagonista di questo scenario".