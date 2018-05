Abruzzo, domani a Sulmona la finale di Giocando con i libri

L'Aquila, 24 mag. - Domani alle 16, a Sulmona (L'Aquila) nell'Aula Magna del Liceo Artistico prenderà il via la Finalissima della sesta edizione di Giocando con i libri, torneo di lettura promosso dalla locale Agenzia per la Promozione Culturale. I protagonisti saranno i ragazzi delle scuole medie Ovidio e Capograssi. Tra le novità di questa edizione: la conduzione dei giochi e dall'animazione della Finalissima, affidate ai ragazzi e alle ragazze della IV B del Liceo Classico Ovidio. Il programma prevede anche la lettura di brani del libro e interventi del pubblico, che sarà invitato a dire 'Io amo leggere perché ' con una breve dichiarazione o con un messaggio scritto sugli appositi cartoncini che verranno distribuiti durante la gara. Il Torneo partecipa a 'Il Maggio dei Libri', la campagna nazionale di promozione della lettura promossa dal MIUR, e ha il patrocinio del Comune di Sulmona, del Parco Nazionale della Maiella e del Cogesa-Servizi per l'ambiente che offriranno libri alle squadre vincitrici. La manifestazione, nata nel 2012 da un progetto dell'APC e dell'Istituto Comprensivo 'Lombardo Radice-Ovidio', con l'adesione dell'Istituto Comprensivo 'Mazzini-Capograssi', è partita il 23 maggio con la serie delle gare eliminatorie. Sono 8 le squadre-classi delle scuole concorrenti che si affronteranno sul libro 'La scorciatoia', dello statunitense Louis Sachar (edizioni Il Battello a Vapore), una storia che intreccia una vicenda di bullismo al racconto di un misterioso esperimento sulla produzione di una nuova energia alternativa. Sarà l'abilità nei giochi proposti sulla trama di questo romanzo a decretare la classe che si aggiudicherà il trofeo 'Torneo di lettura 2018', un'originale creazione a tema 'ovidiano' offerta anche quest'anno dalla Sintab Srl.