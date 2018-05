Libia, Dengov: parteciperemo attivamente a rilancio economia

San Pietroburgo, 24 mag. - Mosca intende partecipare attivamente al rilancio dell'economia libica e al suo 'reinserimento' nelle dinamiche economiche globali: lo ha dichiarato ad Askanews il capo mediatore del Gruppo di contatto russo per la Libia, Lev Dengov, in un'intervista nell'ambito del Forum Economico di San Pietroburgo (Spief).

"La Russia ha buone relazioni con la Libia, ancora da prima della rivoluzione del 2011, in particolare nel settore economico - ha spiegato Dengov - dopo la visita del nostro presidente Vladimir Putin nel 2008 venne firmata una serie davvero enorme di accordi, di intese, che cominciarono poi ad essere realizzate, portate avanti dal 2008 al 2011. Purtroppo dopo lo spodestamento di Gheddafi questi processi si sono in buona parte bloccati. Oggi possiamo dire che dal 2015 abbiamo rianimato le nostre relazioni e che in molti settori abbiamo costruito un nuovo dialogo, che va avanti, con un buon successo".