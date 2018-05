Libia, inviato di Putin: prematuro indicare tempi per le elezioni

San Pietroburgo, 24 mag. - La Russia "non ha mai insistito perché fossero indicati dei termini di tempo precisi per le elezioni", perchè "riteniamo che la cosa più importante è che vi sia un consenso sulla questione e che si arrivi a un'intesa in cui tutte le parti del conflitto siano d`accordo sul futuro della Libia come Paese". E' quanto ha detto ad Askanews il capo del gruppo di contatto russo per la Libia, Lev Dengov, a margine del Forum Economico internazionale di San Pietroburgo (Spief).

"Io ho detto più volte che è prima di tutto necessario che il popolo libico sia pronto al voto, che bisogna capire quanto il sistema funzioni e quale sistema statale vogliano approntare. Non c'è ancora una Costituzione, non è stato indetto un referendum. Noi pensiamo che la cosa più importante è che vi sia un consenso sulla questione e che si arrivi ad una intesa in cui tutte le parti del conflitto siano d`accordo sul futuro della Libia come Paese.

Alla domanda se sarà al vertice internazionale che Parigi intende tenere la prossima settimana per far sottoscrivere ai leader libici un accordo che crei le condizioni per tenere le elezioni entro la fine dell'anno, Dengov ha risposto: "Io non sarò a Parigi, ma la Russia ci sarà".

Al vertice sono stati invitati, per la Libia, il generale Khalifa Haftar, il premier Fayez al Sarraj, il presidente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Aquila Saleh, e il presidente dell'Alto Consiglio di Stato, Khalid al Mashri. La firma dell'accordo dovrebbe avvenire alla presenza dell'inviato Onu per la Libia, Ghassan Salamè, e dai rappresentanti di Algeria, Ciad, Cina, Egitto, Germania, Italia, Marocco, Niger, Qatar, Russia, Sudan, Tunisia, Turchia, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti, Unione africana, Unione Europea e Lega araba.