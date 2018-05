Usa, strage Sandy Hook: altre 6 famiglie fanno causa ad Alex Jones

New York, 24 mag. - Altre sei famiglie, quelle di quattro studenti, della preside e di una maestra uccisi da un ragazzo armato nella scuola elementare Sandy Hook di Newtown, negli Stati Uniti, il 14 dicembre 2012 hanno denunciato per diffamazione Alex Jones, conduttore radiofonico molto seguito tra i cospirazionisti e gli ultraconservatori; le sei famiglie, insieme a un agente dell'Fbi che intervenne alla Sandy Hook, si sono rivolte a un tribunale del Connecticut, lo Stato dove si trova Newtown; lo scorso mese, i genitori di due bambini uccisi hanno intentato una causa in Texas.

Jones sostiene sin dal giorno della strage che si sia trattato di una "bufala gigantesca", di un evento "totalmente finto", organizzato e messo in pratica dagli oppositori del Secondo emendamento, che garantisce il diritto di essere armati.

Jones, che gestisce anche il sito Infowars, sostiene le sue teorie in base a informazioni e video falsi o incompleti sul massacro in cui persero la vita 20 bambini e sei adulti. Jones, negli anni, ha spesso attaccato i genitori dei bambini, definiti degli "attori", ingaggiati per una messinscena per far approvare negli Stati Uniti delle leggi più severe sull'acquisto e il possesso di armi.