Gdpr, boom delle ricerche su Google in Regno Unito e Italia

Roma, 24 mag. - Il Gdpr (General data protection regulation) è il regolamento sulla protezione dei dati personali che entrerà in vigore il 25 maggio 2018. Ultimamente è stato un tema caldo e molte persone hanno cercato nella rete le informazioni e gli approfondimenti. La piattaforma di web marketing SEMrush ha condotto uno studio per vedere le richieste sulla nuova policy sui motori di ricerca che gli europei stavano facendo negli ultimi mesi. Tra i paesi europei dove le persone cercano le informazioni sull'argomento più spesso che gli altri, si trovano il Regno Unito, l`Italia, la Svezia, la Repubblica Ceca e la Germania.

A parte l'Europa, grande interesse alla nuova direttiva è stato mostrato negli Stati Uniti. Mentre l'interesse più basso secondo le richieste degli utenti è stato mostrato a Cipro, in Malta e negli stati Baltici. In tutto il mondo la crescita delle ricerche correlate è iniziata in febbraio 2018 e in aprile il numero delle ricerche mensili ha superato 100 mila. Per quanto riguarda le richieste su Google Italia, tra quelli più popolari ci sono "GDPR Italia", "GDPR privacy", "GDPR pdf". La domanda con questa abbreviazione fatta a Google più spesso è "cos`è GDPR?".