Credito, Unirec: affidati 71,4 mld nel 2017, recuperati 7,5 mld -2

Roma, 24 mag. - Nell'ambito del settore bancario-finanziario, i crediti post cessione, gestiti quindi dalle aziende Unirec per conto degli originato, del credito, sono quelli che hanno migliorato di più la loro performance, sia in termini numerici (dal 6,0% del numero di pratiche recuperate nel 2016 al 24,6% nel 2017) sia di importi recuperati, che dal 2,4% salgono al 5,6%.

Cresce il ruolo della PA, per pratiche affidate (passate dall'1,7% del 2016 al 3,6% del 2017 sul numero complessivo di pratiche) e per importi affidati dal settore pubblico per il recupero (2,3 miliardi di euro), che nel 2016 non raggiungevano nemmeno 1'1 % e nel 2017 si attestano al 3,2% ( +2, 1 miliardi di euro l'aumento in valore in un anno).

La PA è il committente per cui si registra il maggior tasso di recupero degli importi (il 28,9%), seguita dal settore commerciale (con circa un quarto degli importi recuperati sul valore complessivo dei crediti del committente) e assicurativo (con una quota del 21,8%).

Cresce anche la quota di crediti business to business affidati alle aziende Unirec (dal 9,3% del 2016 al 22% del 2017) e raddoppia in termini di importi (dal 17% al 34%). Si riducono invece le pratiche business to consumer, sia in numero (dal 91% del 2016 al 78% del 2017) sia per crediti affidati (dall'83% al 66%).

Il rapporto, secondo il past president Marco Pasini, evidenzia "una significativa crescita del fatturato del comparto, indice di uno sviluppo intenso delle attività soprattutto a supporto del mondo finanziario" ma anche "una crescita dei servizi a supporto della gestione dei crediti NPL emersi dalle crisi bancarie degli ultimi anni, con una impennata dell'area corporale di valore più elevato rispetto a quella consumer".

"Tutto questo - conclude - evidenzia ancora di più l'importanza del settore per il Paese e la sua economia, troppo spesso oggetto di osservazioni critiche che non colgono l'importanza di un circuito virtuoso del credito, che vuole e deve realizzarsi all'interno di un rapporto costruttivo con la parte più debole, il debitore".