Credito, Unirec: affidati 71,4 mld nel 2017, recuperati 7,5 mld

Roma, 24 mag. - Crediti affidati ancora in crescita a 71,4 miliardi di euro nel 2017 (+3% sul 2016 e +89% in sei anni) e riscossoni attestate a 7,5 miliardi con un valore medio dei crediti gestiti salito a 2.039 euro (+4,7%). Sono i numeri dell'ottava edizione del rapporto Unirec, l'associazione aderente a Confindustria che riunisce 211 aziende specializzate nella tutela del credito.

Dallo studio emerge che le pratiche gestite l'anno scorso sono state circa 35 milioni, di cui 12 milioni recuperate (il 34%). Nel Centro-Sud si concentra oltre il 62% delle pratiche e il 65% degli importi affidati per il recupero. Ai primi posti Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia ai primi posti sia per numero di pratiche (con una quota complessiva del 47,7%) che per portafoglio crediti da gestire (49,8%). Recuperi più efficaci in Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta (rispettivamente il 23% e il 17% degli importi affidati viene recuperato).

Per quanto riguarda il tipo di crediti, il rapporto evidenzia come gli Npl pesino per il 45% sugli importi gestiti dalle aziende associate a Unirec con un valore di circa 32 miliardi di euro, con una crescita del 20% sia per numero di pratiche affidate che per importo.

Segue il settore bancario-finanziario (28%, per un valore quasi di 20 miliardi, il 50% dei quali fa riferimento a posizioni post "beneficio del termine", in cui i contraenti sono tenuti a rimborsare l'intero ammontare in un'unica soluzione) e il settore delle utilities (14% e un valore di circa 10 miliardi), che invece - in termini di pratiche affidate - scarta una posizione e raggiunge il 23%.(Segue)