Gazprom, Antitrust Ue impone limiti a sua posizione dominante

Bruxelles, 24 mag. - La Commissione europea ha annunciato oggi a Bruxelles di aver imposto a Gazprom una serie di obblighi vincolanti per rimuovere gli ostacoli contrattuali e le restrizioni territoriali imposte finora ai suoi clienti, e per consentire il libero flusso di gas a prezzi competitivi sui mercati dell'Europa centrale e orientale, impegnandosi inoltre a non sfruttare la propria posizione dominante come fornitore nella regione per ottenere vantaggi in materia di accesso o controllo delle infrastrutture del gas.

L'annuncio è stato dato in una conferenza stampa dalla commissaria europea alla Concorrenza, Margrethe Vestager. "La nostra decisione - ha spiegato Vestager - stabilisce un corpus di norme su misura per il futuro comportamento di Gazprom", imponendo al colosso russo dell'energia "di intraprendere iniziative concrete per integrare ulteriormente i mercati del gas nella regione, e contribuire a realizzare un vero mercato interno dell'energia in Europa. Conferisce inoltre ai clienti di Gazprom in Europa centrale e orientale uno strumento efficace per garantire che il prezzo che pagano sia competitivo".

"La vicenda - ha precisato la commissaria - non si conclude con la decisione odierna: oggi è solo l'inizio dell'attuazione degli impegni che Gazprom è obbligata a rispettare", e che saranno monitorati attentamente. In caso di violazione di questi impegni, ha avvertito ancora Vestager, "la Commissione potrà imporre una sanzione che potrà andare fino al 10% del fatturato mondiale del gruppoi, e questo senza neanche dover provare che c'è stata un'infrazione alle regole di concorrenza dell'Ue".

Nell'aprile 2015, la Commissione aveva accusato Gazprom di aver violato le norme europee antitrust attuando una strategia globale di segmentazione dei mercati del gas lungo i confini nazionali in otto Stati membri (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia e Slovacchia). Questa strategia, argomentava l'Esecutivo Ue, ha probabilmente consentito a Gazprom di imporre prezzi più elevati in cinque paesi (Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia).

Ora Gazprom dovrà eliminare qualsiasi restrizione territoriale che impedisca ai clienti di rivendere il gas a livello transfrontaliero, e dovrà inoltre facilitare i flussi di gas da e verso quelle zone dell'Europa centrale e orientale che sono ancora isolate dagli altri Stati membri per via della mancanza di interconnessioni, in particolare gli Stati baltici e la Bulgaria.

Vi sarà un monitoraggio per assicurare che i prezzi pagati dai clienti di Gazprom corrispondano ai prezzi praticati sui mercati competitivi dell'Europa occidentale, soprattutto presso gli hub del gas liquefatto. Gazprom, infine, non potrà avvalersi dei vantaggi connessi all'infrastruttura del gas che può aver ottenuto dai clienti facendo leva sulla propria posizione dominante sul mercato, in particolare riguardo al progetto di gasdotto South Stream.