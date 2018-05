Spagna, mandato di arresto internazionale contro rapper Valtonyc -2

Madrid, 24 mag. - Valtonyc, il cui caso ha suscitato un dibattito sulla libertà di espressione, era stato condannato l'anno scorso per aver pubblicato on-line nel 2012 e nel 2013 dei testi in cui si faceva riferimento alla violenza dell'Eta e che contenevano delle minacce rivolte al monarca spagnolo Felipe VI.

Ieri Valtonyc aveva postato un messaggio sul suo account di Twitter in cui spiegava che "domani abbatteranno al porta di casa mia per mettermi in prigione, per alcune canzoni. Domani la Spagna tornerà ancora una volta a fare il ridicolo"; ma aggiungeva: "Non renderò loro le cose facili, disobbedire a questo stato fascista è legittimo ed è anzi un obbligo. Qui nessuno si arrebnde".