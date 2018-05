Spagna, mandato di arresto internazionale contro rapper Valtonyc

Madrid, 24 mag. - José Miguel Arenas Beltran, rapper spagnolo meglio noto con il nome d'arte "Valtonyc", si è reso irreperibile alla vigilia del suo ingresso in carcere dove dovrà scontare tre anni e mezzo di detenzione per "glorificazione del terrorismo" e minacce e insulti alla corona.

Secondo la stampa spagnola il giovane si troverebbe all'stero; la Procura spagnola, che aveva lasciato il rapper in libertà vigilata in attesa dell'ingresso in carcere, ha emesso nei suoi confronti un mandato di cattura europeo.

(Segue)