Roma: rinviata cerimonia intitolazione scuola ad Anna Marchesini

Roma, 24 mag. - "Si comunica che, a causa di sopraggiunte problematiche di carattere organizzativo, la prevista intitolazione della scuola dell'infanzia di Cinquina alla compianta attrice Anna Marchesini è stata rimandata a data da definirsi". Così in una nota la scuola dell'Infanzia Statale dell'I.C. Uruguay, di Roma. "Si coglie l'occasione per sottolineare la gentile disponibilità offerta dagli attori Massimo Lopez e Tullio Solenghi a presenziare alla cerimonia, confidando che possano assicurare la loro presenza anche in futuro, compatibilmente con la loro agenda di impegni", conclude la nota.