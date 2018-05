Elemosiniere del Papa porta i poveri all'Olimpico per Golden Gala -2

Città del Vaticano, 24 mag. - L`obiettivo è quello di offrire una serata di festa e di amicizia, attraverso la bellezza di uno sport universale e semplice come l`atletica e di rilanciare i valori dell`accoglienza e della solidarietà. Più volte Papa Francesco ha ricordato che i poveri hanno bisogno non solo di cibo, vestiti e un posto per dormire ma anche di una parola amica, di un sorriso e di occasioni di svago e di sano divertimento. Nel settore "Curva Sud" dello Stadio Olimpico, gli invitati del Papa riceveranno anche una "cena al sacco".