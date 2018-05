Bassetti: il Papa dice di tagliare diocesi? Sarà processo lungo -2

Città del Vaticano, 24 mag. - Bassetti ha rievocato anche gli altri due temi messi in agenda dal Papa. Quanto al calo vocazionale, Bassetti ha sottolineato che le cause sono plurime: una "cultura del provvisorio, del relativismo, una mentalità corrente che si basa sul denaro e sul sesso", il cosiddetto "inverno demografico", ma anche "gli scandali, diciamolo chiaramente, hanno influito". Insomma, "la nostra che è stata per secoli terra di vocazioni, adesso è diventata una macchia di leopardo", con abbondanti vocazioni in Puglia, ad esempio, e scarse in altre regioni. Per Bassetti, di conseguenza, è una "cosa buona" la proposta del Papa di una certa mobilità di sacerdoti da regione a regione. Quanto alla trasparenza finanziaria, "è come la giustizia, è come la santità: deve essere accresciuta continuamente" e i Papa "in fondo ci ha detto: fate funzionare le normative che già ci sono".