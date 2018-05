Bassetti: il Papa dice di tagliare diocesi? Sarà processo lungo

Città del Vaticano, 24 mag. - Il Papa lo aveva detto nel 2013, poi la cosa è sembrata cadere nel dimenticatorio, è tornato a dirlo lunedì in apertura dell'assemblea generale della Conferenza episcopale italiana: nel belpaese ci sono troppe diocesi, vanno accorpate. Una presa di posizione senza giri di parole, che ha suscitato qualche apprensione in senso al corpo episcopale. Come traspare dalle parole - non ostili, ma caute - usate oggi in conferenza stampa dal presidente dei vescovi italiani, il cardinale Gualtiero Bassetti, che, a conclusione dell'assemblea ha affermato: "Le diocesi sono tante, 228, però bisogna tenere conto della storia dell'Italia, che si è messa insieme nel 1800. Prima c'erano più Italie, c'era ad esempio lo Stato pontificio con moltissime diocesi. E' un dato positivo, la gente sente a pelle la presenza del vescovo, del pastore. E allora io penso che sarà un processo abbastanza lungo: non basta prendere la matita e dire 'questa matita si mette insieme all'altra, questa si abolisce'. Ma si può seguire un'altra via, quella dell'accorpamento sotto una metropolia e un solo vescovo, senza smantellare, almeno per il momento, la struttura delle diocesi. Appena la gente sente dire 'non sarà fatto il vescovo', dice: 'Ci avete tolto il Prefetto, l'ospedale, ora anche il vescovo? Non ci bada nessuno, siamo degli scarti'. E il Papa cerca di andare incontro a queste richieste. Noi vescovi penso che dovremo trovare degli accorgimenti intelligenti, ma nel rispetto della gente".