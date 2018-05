Bassetti: l'epoca di Ruini è superata, ora scuole di politica

Città del Vaticano, 24 mag. - "Penso sia una fase superata". Senza citare esplicitamente il suo predecessore alla guida della Cei, Camillo Ruini, il cardinale Gualtiero Bassetti volta pagina e vede un futuro di cattolici nelle scuole di formazione prima che in politica.

A conclusione dell'assemblea della Cei, l'arcivescovo di Perugia è tornato sulla proposta, già delineata nella sua introduzione di martedì, di rilanciare il cattolicesimo politico: il partito unico della Democrazia cristiana "ebbe la sua stagione, ebbe le sue motivazioni, ha dato politici che hanno fatto l'Italia, De Gasperi, Moro", e fuori d'Italia Schmuman, Adenauer, ha detto il porporato. Poi, in epoca più recente, "siamo arrivati all'inserimento dei cattolici nei vari partiti o nel governo, ma ci siamo resi conto che questo non ha portato un gran frutto, perché non avendo coesione tra di loro, non sono stati quella voce concreta sui principi dell'uomo". Era il metodo Ruini. "Penso sia una fase superata", ha detto Bassetti. E adesso i cattolici in politica "bisognerà che abbiano la fantasia e anche la libertà di vivere insieme" questi principi e "di vedere come esprimerli. Nella società di oggi è necessario il pensiero dei cattolici, e se non trovano una qualche forma di esprimerlo insieme si rischia di essere inefficaci". Come Cei, ha detto Bassetti insistendo sulla necessità della formazione, "ci stiamo impegnando per scuole di dottrina sociale della Chiesa e di avviamento alla politica".