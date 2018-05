Cei: migranti, lavoro, tassazione, saremo coscienza critica -2

Città del Vaticano, 24 mag. - "Noi - ha detto il cardinale Bassetti - saremo molto vigilanti nei confronti di coloro che vanno al governo, come abbiamo sempre fatto. Saremo coscienza critica. Tutto quello che è buono lo apprezzeremo, ma quello che va contro la famiglia, la persona, il migrante o chiunque egli sia, noi saremo voce critica. Questo non vuol dire che non collaboriamo: siamo disposti a collaborare, ma non con forme di collateralismo. Abbiamo un Vangelo che ci illumina e, come ci ha detto il Papa, non vogliamo essere fumo ma fuoco, e il fuoco riscalda, e se necessario anche brucia la paglia che va bruciata. Abbiamo dei paletti fermi e irrinunciabili: la centralità della persona, il lavoro come fondamento della personalità umana, l'attuazione della Costituzione, la scelta chiara per la democrazia e per l'Europa. La stella polare è un rinnovato impegno dei cattolici, alla base del quale sta la giustizia sociale secondo i principi della dottrina sociale della Chiesa".

"Come attuare questi principi? Lavoro, da garantire attraverso la piena occupazione, giusto salario, previdenza, assistenza sociale e sanitaria, istruzione, progressività fiscale, non tagliando così in generale ma le fasce che devono essere tagliate, la progressività fiscale con una maggior tassazione delle attività speculative, che producono una marea di quattrini, la lotta contro ogni forma di illegalità, l'inclusione di quanti vivono ai margini della società, la partecipazione alla cittadinanza della vita politica e sociale, favorire l'impegno politico nei cristiani. Questi sono i principi irrinunciabili, non li ha inventati stamattina la Cei ma sono tutti nel contesto della dottrina sociale della Chiesa. Così come c'è un catechismo, c'è anche un catechismo per la vita sociale che riporta tutti questi principi. Noi siamo disposti a collaborare, facciamo i nostri auguri a chi va al Governo, ma per noi questi sono i principi irrinunciabili", ha detto Bassetti.